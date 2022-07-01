Кулеба і Чавушоглу обговорили питання розблокування українського експорту продовольства
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Міністр іноземних справ України Дмитро Кулеба провів переговори зі своїм турецьким колегою Мевлютом Чавушогли.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у твіттері Кулеби.
У повідомленні зазначається: "У нашому дзвінку Мевлюту Чавушогли висловив співчуття жертвам російського удару по Кременчуку. Ми обговорювали питання розблокування українського експорту продовольства. Я докладно інформував його про те, що Росія крала зерно, щоб продавати його в треті країни. Він поінформував мене про результати саміту НАТО".