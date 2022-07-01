Окупанти дістали зі своїх запасів все озброєння, щоб бити по Луганщині і Донеччині, - Зеленський

Російські окупанти дістали зі своїх запасів все озброєння, щоб бити по Луганщині і Донеччині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

"Ситуація на Донбасі залишається найбільш жорсткою, надзвичайно тяжкою. Вогнева перевага окупантів досі дуже відчувається – вони дістали вже просто все зі своїх запасів, щоб бити по нам: по Луганщині, по Донеччині. Я вдячний кожному і кожній, хто захищає наші позиції в таких умовах. Це справжній героїзм", - зазначив глава держави.

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