Новини • Агресія Росії проти України, Санкції проти Росії, Війна

Санкції проти Росії можуть стати приводом для війни, - експрезидент РФ Медведєв

28 55296
Санкції проти Росії можуть стати приводом для війни, - експрезидент РФ Медведєв
Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що західні санкції проти Росії можуть бути кваліфіковані як акт міжнародної агресії і навіть як "casus belli" (привід для війни – ред.).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Медведєв заявив на пленарному засіданні X Петербурзького міжнародного юридичного форуму, повідомляє РИА Новости

Він зазначив:"Хотів би ще раз відзначити, що за певних обставин такі ворожі заходи можуть бути кваліфіковані як акт міжнародної агресії. І навіть як casus belli.

У відповідь на них у держави виникає право на індивідуальну та колективну самооборону".

За словами Медведєва, нібито "хамська та цинічна практика односторонніх обмежувальних заходів проти Росії, незаконність яких неодноразово підкреслювалася на всіх рівнях, схожа, як кажуть самі наші опоненти, на оголошення економічної війни".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будь-яка спроба "посягнути" на Крим - це Третя світова війна, - Медведєв

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Oleksandr Onys
    Дятел, а санкції просто так на твій ********* впали, чи може були на те якісь причини?
  • Ihor Kychak
    Які санкції? Ніхто ніяких санкцій не вводив. Це спеціальна фінансова операція для звільнення рф від ворожої валюти, проклятого капіталізму і срамоватих реалій життя. Потерпіть, скоро все скінчиться
  • Dust
    санкции для России благотворны !
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини