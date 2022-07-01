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Операція по звільненню Зміїного ще не завершена, - ОК "Південь"

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Операція по звільненню Зміїного ще не завершена, - ОК "Південь"
Операція ЗСУ на острові Зміїний ще не остаточно завершена, оскільки на острові ще не підняли український прапор.

Про це заявила керівниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Операція не остаточно завершена, тому що на остові ще не підняли український прапор. Наразі можемо сказати точно, що, попри намагання ворога підвезти туди підкріплення за допомогою і катерів, і гелікоптерів, їм це не вдалося. Наші артилерійські, ракетні доводи були досить переконливими – і тоді вони вирішили вшитися звідти, завантажившись на надводні плавзасоби і, мабуть, за допомогою гелікоптерів", – сказала вона.

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За словами Гуменюк, військові поки що не можуть сказати, в якому стані перебуває український острів.

"Наразі ми не можемо бачити повну картину на острові. Бо напевно і від нашого впливу, і від їхніх способів замести свої ганебні сліди ще палає, ще задимлення дуже велике, тому детальне проглядання острова наразі неможливе. Як тільки буде така можливість, ми знімемо необхідну інформацію", – додала Гуменюк.

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Топ коментарі

  • John Mitchel 3396c105
    Прапор БУДЕ!!!
    І "пароль" до острова Зміїний повинні запам'ятати ВСІ !!!! ВСІ!!! ВСІ!!!
    -рУскій воєнний корабль--- іди *******!!!
  • Ivan Ivanov 8edb7a14
    Острів "Чорнобаївка" працює в штатному режимі утилізації орди!
  • Vladimir Kvasha 5d835881
    о.Змеиный наш и этого достаточно. Может и без прапора эта каменюка постоять. Или везде нужны победные реляции и понты?
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