Окупанти завдали ракетного удару по Одещині, 10 загиблих, - Братчук

В Одеській області зафіксовано влучання ворожої ракети, в результаті чого є загиблі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук у Telegram.

"По Одещині завдано ракетного удару літаками стратегічної авіації з напрямку Чорного моря.

Одна ракета влучила в 9-поверховий житловий будинок, друга - в базу відпочинку в Білгород-Дністровському районі", - йдеться в повідомленні.

Братчук повідомив, що в 9-поверхівці повністю зруйнований один під’їзд.

Крім того, за його словами, з-під завалів вилучено тіла 6 загиблих, вже надано медичну допомогу 7 пораненим, серед яких 3 дитини.

"Триває розбір завалів і боротьба з пожежею у прибудованому до будинка магазині на площі близько 20 кв.м", – написав Братчук.

На базі відпочинку загорань не було виявлено, лише руйнування. Є постраждалі, їхня кількість уточнюється.

Пізніше Братчук додав, що "кількість загиблих внаслідок влучання у багатоповерхівку зросла до десяти людей".

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