На південному напрямку ЗСУ знищили 35 загарбників і ворожі модернізовані танки, - ОК "Південь"

На південних рубежах захисту українські військові знищили 35 загарбників і ворожу техніку, зокрема 2 модернізовані танки Т-72Б3.

Про це повідолмяє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь".

"На Херсонщині в межах Білозерської громади нашими авіаторами завдано парного гелікоптерного удару по скупченню живої сили та військової техніки ворога.

Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами в ході виконання вогневих завдань "вгамовано" 35 рашистів, 2 модернізовані танки Т-72Б3 та ще 4 одиниці іншої броньованої техніки", - йдеться в повідомленні.

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