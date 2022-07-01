Кількість жертв ракетного обстрілу Миколаєва зросла до 8, - ДСНС

Кількість жертв влучання ворожої ракети в багатоповерхівку Миколаєва зросла до 8.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ГУ ДСНС у Миколаївській області.

"О 22:55 під час пошуково-рятувальних робіт з-під завалами на сходовій клітині знайдено тіло чоловіка.

Таким чином, внаслідок надзвичайної ситуації 8 людей загинуло та 6 постраждало", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, 29 червня рашисти обстріляли Миколаїв.

Стало відомо, що ракети влучили в житловий будинок. Всього окупанти випустили щонайменше 10 ракет за 30 хвилин.