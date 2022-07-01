45% Донеччини, контрольованої Україною, ворог обстрілює постійно, - Кириленко

45% Донецької області, які перебувають під контролем України, ворог постійно обстрілює.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в ефірі телемарафону.

"Донеччина, Луганщина є найгарячішими точками. Тут просто необхідно розділяти, що на Луганщині основне місто – Лисичанськ, на яке ворог просувається, а на Донеччині лишилося і лишається, і ми впевнені, що зупинимо ворога і в подальшому звільнимо наші окуповані території – але наразі залишається під контролем 45%.

Це практично половина області, це при тому, що третина окупована була протягом восьми років до повномасштабного вторгнення", - йдеться в повідомленні.

"Обстріли на території Донеччини – настільки руйнівні і настільки їх велика кількість, тому що більша площа і лінія фронту...

…Обстрілюються фактично всі населені пункти області. Постійно", - розповів Кириленко і додав, що протягом 5 діб відбувається постійний обстріл міста Слов’янськ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни обстріляли касетними боєприпасами громаду на Донеччині, відомо про щонайменше одного пораненого, - Кириленко