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Франція додатково передасть Україні 6 гаубиць Caesar і бронетехніку, - Макрон

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Франція додатково передасть Україні 6 гаубиць Caesar і бронетехніку, - Макрон
Франція додатково надасть Україні 6 гаубиць Caesar і бронетехніку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив президент Франції Емманюель Макрон у Twitter.

"Франція оперативно доставить Україні необхідне для захисту обладнання, зокрема ще 6 гаубиць Caesar, і значну кількість бронетехніки", - йдеться в повідомленні.

В іншому дописі Макрон зазначив, що в НАТО вирішили "посилити економічну, гуманітарну та військову підтримку України.

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Топ коментарі

  • Анатолий К 65c6a92d
    Візьміть свої САУ "Богдана" розробки яких вам залишив "барига" і не чіпайте і небрудніть Макрона, який хоч щось, а дає. Запитайте у профффесора Володі, чому він все витратив на "веклике крадівництво", а не на ракети і САУ. Макрона вибрали французи і він робить все, щоб жили мирно французи, а у вас Боневтік і мільйони 73%, які забажали поржать.
  • Роман Дузинкевич
    Макрон, що за дріб'язковість, давай все, що у вас є: ви і так не будете тим воювати і здасте все нацистам як у 1940 році.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Франції-додатковий респект...
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