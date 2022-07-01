Франція додатково передасть Україні 6 гаубиць Caesar і бронетехніку, - Макрон
7 21244
Франція додатково надасть Україні 6 гаубиць Caesar і бронетехніку.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив президент Франції Емманюель Макрон у Twitter.
"Франція оперативно доставить Україні необхідне для захисту обладнання, зокрема ще 6 гаубиць Caesar, і значну кількість бронетехніки", - йдеться в повідомленні.
В іншому дописі Макрон зазначив, що в НАТО вирішили "посилити економічну, гуманітарну та військову підтримку України.