Унаслідок удару по житловому будинку та базі відпочинку на Одещині загинуло 20 осіб, поранено 38, - ОК "Південь". ВIДЕО (оновлено)
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь".
Кількість загиблих внаслідок ракетних ударів по багатоповерхівці та базі відпочинку в Одеській області становить 17 осіб, серед яких — одна дитина
Надано медичну допомогу 31 постраждалій особі, серед яких 4 дитини та вагітна жінка, врятовано з під завалів 8 осіб, з них 3 дитини. Важких поранених госпіталізовано.
Рятувальні роботи тривають. В місцях влучань працюють слідчо-оперативні групи.
Пізніше в ДСНС повідомили, що станом на 08:15 під час розбору завалів дев’ятиповерхового житлового будинку в смт Сергіївка додатково вилучено тіла 2 осіб. Всього внаслідок удару загинуло 16 осіб та постраждало 30 осіб (з них 3 дитини).
За уточненою інформацією, внаслідок удару по території бази відпочинку у смт Сергіївка загинуло 2 особи (з них 1 дитина) та постраждала 1 особа. Роботи тривають.
Згідно з останніми даними ДСНС, на цей момент відомо про 19 загиблих та 38 постраждалих, з яких 6 дітей.
Зазначається, що організовано взаємодію з усіма службами та військовою адміністрацією. Працюють психологи ДСНС.
Станом на 13:30 внаслідок ракетного удару по смт Сергіївка Білгород-Дністровського району на Одещині загинули 20 осіб (16 осіб - житловий будинок та 4 особи - база відпочинку, з них 1 дитина), постраждали 38 осіб (37 осіб - житловий будинок, з них 6 дітей та 1 особа - база відпочинку). Госпіталізовано до лікарні 38 осіб.