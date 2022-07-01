Австралія запровадила санкції проти 16 росіян, серед яких Кабаєва, Патрушев і Путіни

Уряд Австралії вніс до своїх санкційних списків значну кількість російських політиків, бізнесменів і членів їхніх сімей, причетних до розв'язування війни проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Австралії.

Уряд Австралії 1 липня додав до санкційного списку ще 16 громадян Росії, серед яких колишня олімпійська гімнастка Аліна Кабаєва, яка обіймає посаду голови правління найбільшої приватної медіакомпанії Росії "Національна медіагрупа".

Також до санкційного списку потрапили і племінники російського президента Михайло Путін і Роман Путін та його двоюрідний брат Ігор Путін.

Крім того, під обмеження потрапили:

– близький товариш Путіна, один із гаманців його оточення Олександр Плєхов

– син одного з близьких друзів Путіна Юрій Шамалов

– голова правління банку Росія Михайло Клішин

– гендиректор Росгеології Сергій Горьков

– девелопер Год Нісанов

– міністр будівництва Ірек Файзуллін

– міністр транспорту Віталій Савельєв

– міністр аграрної промисловості Дмитро Патрушев

– дитячий омбудсман Марія Львова-Бєлова

– олігархи Ігор Кєсаєв і Григорій Берьозкін

– президент концерну РТІ Системи Євгеній Новицький

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