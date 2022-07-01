Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 35 750 осіб, 217 літаків, 186 гелікоптерів, 1577 танків та 3736 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 1 липня втрати особового складу противника становлять приблизно 35 750 осіб.