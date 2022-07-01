Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 35 750 осіб, 217 літаків, 186 гелікоптерів, 1577 танків та 3736 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 1 липня втрати особового складу противника становлять приблизно 35 750 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається,загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.07 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 35750 (+150) осіб ліквідовано,
танків - 1577 (+4) од,
бойових броньованих машин - 3736 (+10) од,
артилерійських систем - 796 (+6) од,
РСЗВ - 246 (+0) од,
засоби ППО - 105 (+1) од,
літаків - 217 (+0) од,
гелікоптерів - 186 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 645 (+4),
крилаті ракети - 143 (+0),
кораблі /катери - 15 (+1) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2610 (+8) од,
спеціальна техніка - 61 (+0).
"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.