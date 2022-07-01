Під час Першої чеченської війни було порушено справу про геноцид, який чинила армія РФ, зібрано 64 томи матеріалів, - генпрокурор Ічкерії Сербієв

Російські окупанти, які наразі чинять звірства на території України, під час Першої чеченської війни також здійснювали воєнні злочини.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив генпрокурор Чеченської Республіки Ічкерія Хаваж Сербієв, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, після Першої чеченської війни в генпрокуратурі була порушена кримінальна справа про геноцид.

"Вона була сконцентрована в апараті генпрокуратури з розподіленням по кожному району нашої території. У кожному районі розслідувалися факти геноциду, воєнних злочинів російської армії. І стікалося все у спільну кримінальну справу, яка була доведена до 64 томів. Кожен том - це щонайменше 400 сторінок. Це те, що ми встигли охопити", - розповів Сербієв.

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Але, продовжив генпрокурор, до початку другої агресії Росії не вдалося навіть певну кількість з цього матеріалу передати до Гаазького трибуналу.

"Тому що Росія всередині Чечні створила величезні проблеми, вал за валом накладалися події одна на іншу. Правоохоронні органи і, звісно, генпрокуратура, ми просто фізично не встигали довести до логічного завершення бодай частину цієї справи щодо воєнних злочинів російської вояччини в Чеченській Республіці. Просто ми не встигли", - пояснив Сербієв.

Однак вже під час другої агресії частину матеріалів змогли передати до Гаазького трибуналу.

"Було передано близько 12 томів матеріалів. Частину повернули, які були невідповідно оформлені за нормами міжнародного права. У нас не було жодного досвіду. Залишили тільки 6 томів. Потім знову розпочалися активні воєнні дії, й невдовзі повністю була окупована уся територія. І подальший процес, знову ж таки, був призупинений", - додав він.

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