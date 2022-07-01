Минулої доби внаслідок обстрілів на Харківщині спалахнуло 4 пожежі, зокрема горіли промислові об'єкти, - ДСНС
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Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 22 оперативні виїзди, 12 із яких на ліквідацію пожеж, зокрема чотирьох пожеж, зумовлених обстрілами.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.
"Три пожежі, спричинені ворожими обстрілами, сталися в Ізюмському районі Харківської області, ще одна в Індустріальному у м. Харкові. Горіли промислові об'єкти і трави на відкритій території", - йдеться в повідомленні.
Піротехніки ДСНС ліквідували десять ворожих боєприпасів, що не розірвалися.