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Минулої доби внаслідок обстрілів на Харківщині спалахнуло 4 пожежі, зокрема горіли промислові об'єкти, - ДСНС

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Минулої доби внаслідок обстрілів на Харківщині спалахнуло 4 пожежі, зокрема горіли промислові об'єкти, - ДСНС
Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 22 оперативні виїзди, 12 із яких на ліквідацію пожеж, зокрема чотирьох пожеж, зумовлених обстрілами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

"Три пожежі, спричинені ворожими обстрілами, сталися в Ізюмському районі Харківської області, ще одна в Індустріальному у м. Харкові. Горіли промислові об'єкти і трави на відкритій території", - йдеться в повідомленні.

Піротехніки ДСНС ліквідували десять ворожих боєприпасів, що не розірвалися.

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