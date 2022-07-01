Пропаганда РФ активно поширює наратив про ймовірність нападу військ Білорусі на Україну, - ЦПД
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії дезінформації.
"Пропагандисти рф різко збільшили кількість інформаційно-психологічних заходів щодо високої ймовірності нападу на Україну білоруських військ.
Для цього ворог використовує:
- сталий вираз "ракетний удар буде о 04:00";
- посилання на анонімний авторитет, зокрема "десь із СБУ", "людина з верхів казала, що в цю суботу точно вже підуть", - йдеться в повідомленні.
Водночас окупанти намагаються започаткувати кампанію з наративом про відкриття кордонів для чоловіків.
"Мета – провокування панічних настроїв всередині України для внутрішнього розгойдування ситуації. За даними ГУР МО, Білорусь не сформувала на кордоні ударні угруповання для можливого нападу, а для їхнього формування потрібно мінімум два тижні", - наголосили в ЦПД.