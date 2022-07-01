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Пропаганда РФ активно поширює наратив про ймовірність нападу військ Білорусі на Україну, - ЦПД

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Пропаганда РФ активно поширює наратив про ймовірність нападу військ Білорусі на Україну, - ЦПД
Російські пропагандисти активно поширюють інформацію про високу ймовірность нападу білоруських військ на Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії дезінформації.

"Пропагандисти рф різко збільшили кількість інформаційно-психологічних заходів щодо високої ймовірності нападу на Україну білоруських військ.

Для цього ворог використовує:

- сталий вираз "ракетний удар буде о 04:00";
- посилання на анонімний авторитет, зокрема "десь із СБУ", "людина з верхів казала, що в цю суботу точно вже підуть", - йдеться в повідомленні.

Водночас окупанти намагаються започаткувати кампанію з наративом про відкриття кордонів для чоловіків.

"Мета – провокування панічних настроїв всередині України для внутрішнього розгойдування ситуації. За даними ГУР МО, Білорусь не сформувала на кордоні ударні угруповання для можливого нападу, а для їхнього формування потрібно мінімум два тижні", - наголосили в ЦПД.

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Топ коментарі

  • Злий Грицько
    Бульбошобла це не те що може спровокувати паніку в Україні. Якщо "втАрАя ариіА міра" не змогла змусити Україну панікувати то бульбошобла і подавна...
  • Серьога Харківський
    Так умиляют наши ушлепки которые говорят "белАрусцы не такие они не пойдут войной, они сразу перейдут на сторону Украины", пойдут, ещё как пойдут и будут убивать и насиловать как русня ******, снимите розовые очки, белАрусцы такое же говно ****** как и свинопсы.
  • Ukraine Press
    Ага, вот только не надо забывать, что нынешняя армия не способна даже приграничные районы сильно покошмарить, для этого нужно увеличивать армию, то есть раздать оружие насселению, которое его ненавидит и хрен знает, как себя поведет. Во вторых, армия может начать массово здаваться или вообще развернутся и на Минск пойти, перестреляв расейску. офицерню, которая сейчас там всем заправляет, ********* ей ничего сделать не сможет сейчас, потому что загрузла в Украине. И наконец, самое главное, если он введет войска в Украину, вся власть перейдет "союзному-государству" тогда алкашенко потеряет абсолютно всю власть и ***** его уберет, алкашенко это прекрасно понимает.
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