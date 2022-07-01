Вранці окупанти обстріляли Есманьську громаду на Сумщині: 17 мінометних "прильотів", - Живицький

Сьогодні вранці російські окупанти з мінометів обстріляли Есманську громаду Сумщини – зафіксовано 17 "прильотів", жертв та руйнувань немає.