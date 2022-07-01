Росіяни пішли із острова Зміїний через ізоляцію гарнізону та його зростаючу вразливість до українських ударів, а не як "жест доброї волі", - розвідка Великої Британії

Причиною відступу військ РФ з острова Зміїний стала зростаюча вразливість до українських ударів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міноборони Великої Британії.

30 червня 2022 року Міністерство оборони Росії оголосило про відхід своїх військ з острова Зміїний у північно-західній частині Чорного моря. Острів був захоплений Росією в перший день вторгнення і розташований уздовж головних судноплавних шляхів до Одеси та прилеглих до неї портів.

В Міноборони Британії нагадують, що Збройні сили України протягом останніх тижнів завдавали ракетних та безпілотних ударів по російському гарнізону. Крім того, вони використовували протикорабельні ракети, щоб перешкодити російським військово-морським кораблям, які намагалися поповнити запаси на острові.

"Росія, швидше за все, відійшла з острова Зміїний через ізоляцію гарнізону та його зростаючу вразливість до українських ударів, а не як "жест доброї волі", як вона стверджує", - йдеться в повідомленні.

Окремо британська розвідка звертає увагу на заяви російських сухопутних сил про захоплення села Привілля на північний захід від Лисичанська на Донбасі.

Також читайте: Завдяки відходу РФ зі Зміїного тиск на узбережжя знизиться, але блокада портів триватиме, - Інститут вивчення війни

"Ймовірно, тривають інтенсивні бої за контрольну висоту навколо Лисичанського НПЗ", - йдеться в огляді.