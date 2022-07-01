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Столичні школи 1 вересня розпочнуть навчання офлайн, - КМДА

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Столичні школи 1 вересня розпочнуть навчання офлайн, - КМДА
Київські школи продовжують підготовку до нового навчального року. Місто буде готове розпочати навчальний рік стандартно, 1 вересня, у режимі офлайн.

Про це повідомила директорка Департаменту освіти та науки Олена Фіданян, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Найголовніше завдання на новий навчальний рік - це безпека учнів та вчителів. Саме ця тема стала основною в підготовці шкіл. У першу чергу, прилеглі до закладів освіти території буде перевірено спеціалістами ДСНС на наявність вибухонебезпечних предметів. Паралельно з цим триває процес і перевірки об’єктів укриття шкіл - там мають бути підготовлені запаси води, медикаментів та решти необхідного. Для тих шкіл, де укриття немає, підготовлено і буде перевірено сховище в кроковій доступності. На початку навчального року у всіх школах пройдуть необхідні тренування з вчителями і дітьми щодо дій під час повітряної тривоги", - зазначила Фіданян.

Також вона додала, що діти, які з тих чи інших причин не мають змогу повернутись до Києва, будуть навчатися дистанційно.

"Ми розуміємо, що далеко не всі можуть повернутися за парти, а дехто навіть залишився на окупованій території. Саме тому ми маємо бути максимально гнучкими та дати можливість юним українцям продовжити навчання в наших школах і за нашою стандартною програмою", - підкреслила Олена Фіданян.

Також читайте: Навчальний рік розпочнеться 1 вересня в очному режимі, на прифронтових та окупованих територіях в онлайн-форматі, - Шмигаль

Підготовка до відкриття першого вересня ведеться у всіх 422 школах Києва.

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Топ коментарі

  • Галина Шалаева 6370bbe2
    Щоб кацапи ракету запустили як у ТЦ? Сподіваюся батьки не відправлять дітей.
  • Tui Yii
    Паралельно з цим триває процес і перевірки об'єктів укриття шкіл - там мають бути підготовлені запаси води, медикаментів та решти необхідного. Для тих шкіл, де укриття немає, підготовлено і буде перевірено сховище в кроковій доступності. На початку навчального року у всіх школах пройдуть необхідні тренування з вчителями і дітьми щодо дій під час повітряної тривоги", - зазначила Фіданян. Джерело: https://censor.net/ua/n3351414

    Пилять, ну дол...бы конченые, ВСЕ новострои после совка - нерасчитывались на бомбежки, те подвалы которые наготовили - куета, ибо несущие конструкции не расчитаны на точки,колибри и пр. парашенскую куету.
    Какая нахрен кроковая доступность при 400-600 учениках+ персонал???????????????????

    Вместо того чтобы за хз сколько лет ковидобесия развить онлайн,методики, они ничего умного не придумали как при ****...х орков которые запускают все что могут - начать офлайн.
    В случае как с тц,кто будет ответственный???? Вангую что если подобная дичь и станет реальностью - в сентябре директора подсуетят на подписи "добровольные" заявы от родителей о снятии всей ответственности на время обучения в стенах.
  • Liya d21d54a3
    Де логіка? Вірус був страшніший за ракети?
    Щось мені підказує, що бабло на прожекті "укриття" для шкіл свої попилять зараз, гроші виведуть, а що буде восени їм нецікаво..
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