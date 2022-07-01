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Угорщина має радикально підвищити свою обороноздатність, - Орбан

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Угорщина має радикально підвищити свою обороноздатність, - Орбан
Угорський прем’єр Віктор Орбан заявив, що, Угорщина прискорить свою програму розвитку оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Ми повинні радикально підвищити нашу обороноздатність", - наголосив Орбан.

За його словами, Угорщина зацікавлена в якнайшвидшому припиненні війни в Україні.

Водночас, зазначив Орбан, до фронту ще далеко, але якщо військова ситуація стрімко змінюватиметься, він буде наближатися до Угорщини все швидше.

Угорський прем'єр наголосив, що після саміту НАТО він зрозумів необхідність зміцнення розвитку збройних сил. 

"Якщо ми хочемо миру, ми повинні посилити нашу військову міць зараз", - підсумував Орбан.

Також читайте: Україна й Угорщина розвиватимуть співпрацю в енергетичному секторі, - Зеленський після розмови з Орбаном

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Топ коментарі

  • Олег Кущ 3c573107
    А шо случилось?
  • Женя-Женя
    нормальный народ не проголосовал бы за орбана и сиярто. Они просто конченные. Переср*лись со всеми соседями, Украине гадят постоянно. Просто моральные уроды.
    "Мадяры - шваль!"
  • vigo
    Від кого, містер, оборонятись збираєтесь?
    Від України?!
    Чи від кацапів, які купили ******** з потрохами?
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