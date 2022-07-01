ОБСЄ припиняє роботу проєктів в Україні через вето РФ

ОБСЄ закриє Офіс проєктного координатора в Україні через вето Російської Федерації, яка не дала згоди на продовження його мандата.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві ОБСЄ.

Чинний глава ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау та генсек ОБСЄ Хельга-Марія Шмідт повідомили про початок кроків для закриття офісу.

"На жаль, попри загальну підтримку країн-учасниць щодо продовження важливої роботи, яку здійснював координатор проєктів останні 23 роки, досягти консенсусу щодо продовження його мандату не вдалося через позицію РФ", - повідомив Рау.

Він зазначив, що польське головування зробить усе можливе для збереження досвіду українського офісу, та для того, щоб ОБСЄ і далі була присутня і співпрацювала з Україною.

"Зараз, коли перед країною постали безпрецедентні випробування у зв’язку з війною, наша підтримка важливіша, ніж будь-коли", - додав глава ОБСЄ.

Рау зазначив, що польське головування продовжить консультації з країнами-учасницями ОБСЄ щодо подальшої ролі та присутності організації в Україні.

Уся діяльність у межах проєктного координатора в Україні припиняється з 1 липня.

Офіс проєктного координатора ОБСЄ в Україні працював з червня 1999 року.

Також читайте: Або ОБСЄ зупинить повноваження РФ, або дозволить Росії зруйнувати ОБСЄ, - Кулеба