ОБСЄ припиняє роботу проєктів в Україні через вето РФ
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві ОБСЄ.
Чинний глава ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау та генсек ОБСЄ Хельга-Марія Шмідт повідомили про початок кроків для закриття офісу.
"На жаль, попри загальну підтримку країн-учасниць щодо продовження важливої роботи, яку здійснював координатор проєктів останні 23 роки, досягти консенсусу щодо продовження його мандату не вдалося через позицію РФ", - повідомив Рау.
Він зазначив, що польське головування зробить усе можливе для збереження досвіду українського офісу, та для того, щоб ОБСЄ і далі була присутня і співпрацювала з Україною.
"Зараз, коли перед країною постали безпрецедентні випробування у зв’язку з війною, наша підтримка важливіша, ніж будь-коли", - додав глава ОБСЄ.
Рау зазначив, що польське головування продовжить консультації з країнами-учасницями ОБСЄ щодо подальшої ролі та присутності організації в Україні.
Уся діяльність у межах проєктного координатора в Україні припиняється з 1 липня.
Офіс проєктного координатора ОБСЄ в Україні працював з червня 1999 року.