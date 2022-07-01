Війська РФ у Сєверодонецьку шукають людей в свою "армію", - мер Стрюк

Російські окупанти намагаються поповнити лави "армії "ЛНР" місцевим населенням Сєверодонецька.

Про це в ефірі телемарафону повідомив міський голова Олександр Стрюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни полюють на людей, які підтримують Україну. На щастя, значна більшість з них евакуювалася", - зазначив він.

За словами мера, місцевим населенням окупанти намагаються поповнити лави "армії "ЛНР".

Також, додав Стрюк, інфраструктуру міста наразі відновити неможливо, а регулярних поставок їжі до Сєверодонецька немає.

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