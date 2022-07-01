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Війська РФ у Сєверодонецьку шукають людей в свою "армію", - мер Стрюк

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Війська РФ у Сєверодонецьку шукають людей в свою "армію", - мер Стрюк
Російські окупанти намагаються поповнити лави "армії "ЛНР" місцевим населенням Сєверодонецька.

Про це в ефірі телемарафону повідомив міський голова Олександр Стрюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни полюють на людей, які підтримують Україну. На щастя, значна більшість з них евакуювалася", - зазначив він.

За словами мера, місцевим населенням окупанти намагаються поповнити лави "армії "ЛНР".

Також, додав Стрюк, інфраструктуру міста наразі відновити неможливо, а регулярних поставок їжі до Сєверодонецька немає.

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    Редактор, треба перейти на українську назву міста - СІВЕРСЬКОДОНЕЦ
    по назві річці Сіверський Донец
    ДОНЕЦ- це приток ДОНА , а не міста Донецьк ‼️‼️‼️‼️
    Прошу бути уважними
  • Харьков Сумской
    У Стерненка вчора відео є: там три тітки з Сєвєродонецька чекали на "асвабадітєлєй". Ось, нехай їх беруть воювати.
  • Liya d21d54a3
    Відео в твітері "шикарні" були як місцеві чекали на асвабадитєлєй, то їжте і не обляпайтеся.
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