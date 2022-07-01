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Окупанти намагаються втекти з місця бойових дій до Криму через Арабатську стрілку, - ГУР

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Окупанти намагаються втекти з місця бойових дій до Криму через Арабатську стрілку, - ГУР
На Херсонщині окупанти намагаються втекти з фронту до Криму через Арабатську стрілку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки МО України.

"В окупованій Калинівці Херсонської області з’явилася група дезертирів віком 18-20 років. Одягнуті у військовий однострій російського зразка, без знаків розрізнення та головних уборів. Просять їжу та воду у місцевого населення. Один з них, ймовірно, поранений. При собі мають три автомати Калашнікова. Рухаються в бік Криму. При цьому, пересуваються виключно вночі, а вдень переховуються", - йдеться в повідомленні.

Загалом, у Херсонській області фіксуються непоодинокі випадки дезертирства російських військових. Головна причина втечі – великі втрати окупантів через точні удари української артилерії. Найчастіше втікачі намагаються добратися до Криму через Арабатську стрілку. Цей маршрут вважається безпечним та добре "відпрацьованим".

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Топ коментарі

  • 1sarmat
    Во временно оккупированном городе Ровеньки в Луганской области произошли взрывы на нефтебазе. В сети появились данные, что удар был нанесен из ракетных систем залпового огня HIMARS
  • Валентина Саюн c856325a
    18-20 річні це не старий маразматик. Ніякий форум Ленінграда не заставить їх прийняти смерть від української артилерії на українській землі. Нехай тікають
  • Олександр Олійник 4609ce3b
    Ну для таких туристів в українських селах завжди повинні бути отруєні пиріжки і прохолодний квас
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