Керівників САП та НАБУ треба призначити якнайшвидше. Київ має зосередитися на реалізації закону про деолігархізацію, - фон дер Ляєн

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликає Україну зосередитися на реалізації закону про деолігархізацію.

Про це вона заявила сьогодні, виступаючи онлайн на пленарному засіданні Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні Україна єдина країна у Східному партнерстві, яка ухвалила закон, щоб розщепити кліщі олігархічної влади на економіку. Тепер треба зосередитися на реалізації цього закону та врахувати у належний спосіб усі висновки Венеціанської комісії", - зазначила фон дер Ляєн.

Вона закликала Україну активізувати роботу інститутів країни щодо боротьби з корупцією і якнайшвидше призначити для цього відповідальне керівництво.

"Інвестиції (у відновлення України. -Ред.) мають йти поряд із реформами. Розпочніть боротьбу з корупцією", - заявила фон дер Ляєн.

За її словами, в Україні створено антикорупційні інститути і тепер основне завдання, щоб ці інститути очолили гідні люди. Вона наголосила, що керівників САП та НАБУ має бути призначено у найкоротші терміни.

"Їх треба призначити якнайшвидше", - сказала фон дер Ляєн.

Вона також звернула увагу парламенту на необхідність ухвалення закону про медіа, який об'єднав би українське законодавство із поточними стандартами Європейського Союзу.

"Дуже багато законів ви вже ухвалили… Тепер треба все це звернути на позитивну перспективу", - зазначила президент Єврокомісії.

Фон дер Ляєн заявила, що Україні потрібно взятися за розроблення планів щодо реформи Конституційного Суду.

"Законодавство необхідне для процедур відбору суддів. Інститути мають відродитися, щоб вони могли реалізовувати устремління вашого народу", - наголосила голова ЄК.

За її словами, Україна йде вірним шляхом.

"Попереду довга дорога, але Європа на вашому боці… Ми йтимемо цією дорогою, минаючи важкі часи, аж доки ви не відкриєте двері, які ведуть до вашого світлого майбутнього в Європейському Союзі", - сказала фон дер Ляєн.