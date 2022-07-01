Новини • Війна

Сім батальйонів ЗС Білорусі перебувають на кордоні з Україною, прямий наступ малоймовірний, - ГУР МО

7 03318
Сім батальйонів ЗС Білорусі перебувають на кордоні з Україною, прямий наступ малоймовірний, - ГУР МО
Загроза вторгнення білоруської армії на територію України, з військової точки зору, зберігається. Однак наразі прямий військовий наступ з Білорусі малоймовірний.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні прямої загрози з боку Білорусі немає, тому що не створено угрупування військ, не розгорнута система управління цим угрупуванням. Це основний елемент того, що йде безпосередня підготовка до бойових дій", - пояснив він.

За словами Скібіцького, перебування біля кордону семи батальйонів збройних сил Білорусі спонукає українське командування залучати додаткові сили стримування та посилювати розвідку.

"Це відволікає ресурси та засоби від нашого східного фронту. Крім того, постійне переміщення військ спрямоване на те, щоб тримати нас в напрузі. Відпрацьовуються окремі елементи, тактичні епізоди можливих наступальних дій саме з території Білорусі", - додав він.

Читайте: Пропаганда РФ активно поширює наратив про ймовірність нападу військ Білорусі на Україну, - ЦПД

Топ коментарі

  • Злий Грицько
    Бульбошобла знає, що буде з ними коли тільки ступлять на нашу територію...
  • Voc Vox
    вот этот кусок гавна топит против Нептуна

  • Bodalux
    Сім батальйонів бульбашів не готових до наступу ГУР помітив, а як тоді наступ 150к орків пропустив, видно тоді добре маскувалися в снігу.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини