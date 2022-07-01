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Донецькому блогеру повідомлено про підозру у державній зраді та пособництві окупантам, - Офіс генпрокурора

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Донецькому блогеру повідомлено про підозру у державній зраді та пособництві окупантам, - Офіс генпрокурора
Проросійському блогеру з Донецька повідомлено про підозру у державній зраді та пособництві державі-агресору.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграмі офіс генерального прокурора України.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури мешканцю міста Донецьк повідомлено про підозру у державній зраді та пособництві державі-агресору (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 111-2 КК України).

За даними слідства, підозрюваний, перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області, створив та публічно розповсюджував на своїй сторінці в YouTube, а також у месенджері Telegram матеріали пропагандистського та антиукраїнського характеру на підтримку дій держави-агресора.

Він переконував мешканців окупованих територій у тому, що РФ не є їхнім ворогом, а навпаки звільняє їх від "поневолення". Формував у них негативне ставлення до ЗСУ та патріотично налаштованих українців, виправдовуючи та вихваляючи при цьому дії держави-агресора.

"Висвітлюючи процес примусової евакуації мешканців Маріуполя та інших окупованих населених пунктів на територію РФ та самопроголошеної "ДНР", він описував його у виключно позитивному світлі, переконуючи аудиторію у тому, що жителі цих територій радіють такій допомозі.

Таким чином підозрюваний надавав державі-агресору та її представникам допомогу у проведенні підривної діяльності проти України, а також вчинив дії на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України, - йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі територіального управління ДБР, розташованого у м. Києві, за матеріалами Департаменту захисту національної державності СБУ.

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Топ коментарі

  • Voc Vox
    Або Труханова відсторонять, або винесуть вперед ногами. Кінчений ватник, якби не боявся розправи, давно здав би Одесу кацапні. Сьогодні він допустив до сесії депутатів ОПЗЖ і шарія. Якщо в СБУ ще залишилися притомні, негайно прибирайте колаборанта. Інакше це зроблять за вас!
  • Archangel b6c95134
    Не здивований

    донецьк донбас там по моєму кожен другий зрадник який чекає матушку расєю
  • УКРАЇНО4КА
    Як завжди підозра.... "ЗАОЧНО"
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