ВР призначила Лубінця омбудсменом
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Верховна Рада призначила нардепа Дмитра Лубінця Уповноваженим Верховної Ради з прав людини.
Про це повідомив у Telegram-каналі нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
Відповідне рішення підтримали 250 парламентарів на пленарному засіданні у п'ятницю
Нагадаємо, 31 травня народні депутати звільнили Людмилу Денісову з посади уповноваженого Верховної Ради з прав людини. За звільнення Денісової проголосували 234 парламентарії. Денісова називає звільнення незаконним та обіцяє оскаржити його в суді.