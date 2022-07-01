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ВР призначила Лубінця омбудсменом

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ВР призначила Лубінця омбудсменом
Верховна Рада призначила нардепа Дмитра Лубінця Уповноваженим Верховної Ради з прав людини.

Про це повідомив у Telegram-каналі нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідне рішення підтримали 250 парламентарів на пленарному засіданні у п'ятницю

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Нагадаємо, 31 травня народні депутати звільнили Людмилу Денісову з посади уповноваженого Верховної Ради з прав людини. За звільнення Денісової проголосували 234 парламентарії. Денісова називає звільнення незаконним та обіцяє оскаржити його в суді.

Топ коментарі

  • Светлана Науменко
    Він - слуга Коломойського, "За майбутнє".
    Він був одним із 59 депутатів, що підписали подання, на підставі якого Конституційний суд України скасував статтю Кримінального кодексу України про незаконне збагачення, що зобов'язувала держслужбовців давати пояснення про джерела їх доходів і доходів членів їх сімей.
  • Claudia Smith
    Черговий зелений жополиз?
  • 5 копійок
    Зеля обставляє себе новимі літсамі.
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