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Повітряні Сили про удари по ворогу на Зміїному: Знищено зенітні ракетні системи, радіолокаційні станції, РСЗВ та особовий склад. Невелика частина рашистів евакуювалась

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Повітряні Сили про удари по ворогу на Зміїному: Знищено зенітні ракетні системи, радіолокаційні станції, РСЗВ та особовий склад. Невелика частина рашистів евакуювалась
Під час проведення операції із звільнення острова Зміїний від окупантів авіація Повітряних Сил неодноразово завдавала потужних авіаударів по ворожих позиціях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Командування Повітряних Сил ЗСУ.

"Бомбардувальники, штурмовики та винищувачі, у взаємодії з артилерійськими підрозділами, армійською та безпілотною авіацією Сухопутних і Військово-Морських Сил, підрозділами Сил спеціальних операцій, вчергове знищували окупантів на острові Ахілла (так, у грецькій міфології називають о.Зміїний). В результаті успішної операції знищено зенітні ракетні системи, радіолокаційні станції, бойові позиції, реактивну систему залпового вогню, техніку та особовий склад російських окупаційних військ. Невелика частина рашистів евакуювалась, поспіхом покинувши острів", - йдеться у повідомленні.

Крім того, 30 червня штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м здійснили до 10 авіаційних ударів на Луганському напрямку, підтримуючи бойові дії захисників Лисичанська. Удари наших льотчиків завадили просуванню окупантів на кількох важливих напрямках. Уражено логістичні центри ворога, пункти забезпечення пальним, бойову броньовану техніку та живу силу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни пішли із острова Зміїний через ізоляцію гарнізону та його зростаючу вразливість до українських ударів, а не як "жест доброї волі", - розвідка Великої Британії

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Топ коментарі

  • Voc Vox
    Стугна,Вільха,Нептун,Богдана - это всё разработки за Порошенко, а за Зеленского - битум!
  • Amber
    САУ "Богдана" 155 "натівського" калібру на 100% українського виробництва була готова виконувати бойові завдання вже у 2017-2018 році,
    але влітку 2019 року проект був зупинений, фінансування анульоване, а випробування заблоковані bit.ly/3y4EwYL
    САУ ,, Богдана" поставила крапку про існування орків на о.Змііному!
  • Urs
    Вчерашняя топ-новость о сломанном ногте, наверное, стала более востребованной нашими СМИ, чем бегство орков со Змеиного. Оно и понятно, ведь сам по себе факт изгнания противника с этого острова имеет абсолютно положительную окраску, а вот подробности для зеленых СМИ - не очень по фен-шую. И то сказать, Генштаб показал, что детальную зачистку и окончательную разборку производила самоходная гаубица «Богдана», отечественного производства. Но как это обычно бывает в таких случаях, надо что-то говорить о самой артиллерийской системе, дальность стрельбы, вес боеприпаса, максимальное отклонение от точки прицеливания, но главное - кто такую красоту производит, где и сколько наша промышленность смогла выпустить этих чудесных машин. А вот с этим - косяк.

    Как только разговор пойдет в эту плоскость, то окажется, что в общем-то, данная арт установка имеется в одном, опытном экземпляре, поскольку разработана была под финиш каденции Пороха, как Нептун, Ольха, Гром и прочее, но что было зарублено пришедшей во власть зеленой властью с «новыми лицами». Если начать погружаться в эту тему, сразу возникнут неприятные вопросы о том, кто именно зарубил программы, кто пустил финансирование в асфальт, а не в то, что зачищает Змеиный и топит «Москву», например. Кто эти замечательные поименно? А следом возникнет второй вопрос о том, какие мотивы были у этих замечательных людей, чтобы принять вот такие замечательные решения? Будет масса вопросов и последний будет звучать примерно так: «Как, не сидят?» Но зачем все это, когда есть новость с ногтями?
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