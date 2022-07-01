Путіну ніхто не довіряє, потрібні гарантії, - канцлер Австрії Негаммер про "зернові" коридори у Чорному морі

Словам президента РФ Володимира Путіна про безпечність коридорів у Чорному морі для вивезення зерна з українських портів довіри немає, потрібні міжнародні гарантії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер на фестивалі цифрових технологій та медіа "4Gamechangers" у Відні.

"Путін заявив, що готовий гарантувати ці коридори (коридори у Чорному морі для експорту зерна з українських портів. – Ред.). Зустрічна вимога до України – вони повинні прибрати морські міни біля Одеси. Але це, звичайно, абсурд, адже ніхто не довіряє Путіну у нинішній воєнній ситуації. Україна виходить з того, що як тільки вони приберуть міни, ВМФ Росії скористається нагодою, щоб захопити Одесу. І тому потрібні гарантії. Це дуже важливо", - заявив канцлер.

Він зазначив, що продовольча криза, яка назріває у світі, пов’язана з тим, що українські порти у Чорному морі заблоковані російським військово-морським флотом. ООН і Туреччина долучені до розблокування цих портів, при цьому Анкара готова відправити військові кораблі для гарантування безпеки цих коридорів та запобігання їх використання Росією для нападу на Одесу.

"Туреччину визнає як Україна, так і Росія. І Туреччина вже заявила про готовність надати гарантії, це означає відправити турецькі ВМС у Чорне море з метою забезпечення цих гарантій безпеки для України, щоб російський ВМФ не скористався прогалинами у безпеці", - сказав Негаммер.

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