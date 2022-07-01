Новини • Війна

Рекомендуємо киянам ходити на пляжі, поблизу яких є укриття на випадок повітряної тривоги, - ДСНС

3 16419
Рекомендуємо киянам ходити на пляжі, поблизу яких є укриття на випадок повітряної тривоги, - ДСНС
Жителям Києва рекомендують відвідувати тільки ті пляжі, біля яких є укриття на випадок повітряної тривоги.

Про це в ефірі телемарафону заявив заступник начальника управління цивільного захисту ГУ ДСНС Києва Олег Стоволос, інформує Цензор.НЕТ.

"В Києві офіційно не відкрито жодного пляжу. ... Тому якщо люди все ж ідуть на пляж, потрібно подивитися, якщо поруч з пляжем є житловий будинок або яке-небудь укриття і вони за 2-3 хвилини зможуть з пляжу укритися, то тоді можна користуватися, якщо ні - ми б не рекомендували це робити", - пояснив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Одеська ОВА про курортний сезон: "Пляж - це лінія фронту"

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Royal Flush d24c21f6
    какой пляж во время войны, идиоты? повесить бы этих *лядей которые дают подобные советы.
  • Eugen Mk
    Вообще ябы рекомендовал кагбе наоборот - валить на пляж при тревоге. Подальше от домов, ТРЦ, ЖД и промзон. Целее будешь.
  • Андрей Карпюк
    Потому что в Николаеве разбомбили пляжное кафе по названием "бомбардир". Иди потанцуй там, хотя и пляжная зона.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини