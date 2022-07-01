Рекомендуємо киянам ходити на пляжі, поблизу яких є укриття на випадок повітряної тривоги, - ДСНС

Жителям Києва рекомендують відвідувати тільки ті пляжі, біля яких є укриття на випадок повітряної тривоги.

Про це в ефірі телемарафону заявив заступник начальника управління цивільного захисту ГУ ДСНС Києва Олег Стоволос, інформує Цензор.НЕТ.

"В Києві офіційно не відкрито жодного пляжу. ... Тому якщо люди все ж ідуть на пляж, потрібно подивитися, якщо поруч з пляжем є житловий будинок або яке-небудь укриття і вони за 2-3 хвилини зможуть з пляжу укритися, то тоді можна користуватися, якщо ні - ми б не рекомендували це робити", - пояснив він.

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