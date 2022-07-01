Російські хакери атакували ДТЕК у спробі дестабілізувати енергосистему

Компанія ДТЕК зафіксувала кібератаку на ІТ-інфраструктуру групи з боку Російської Федерації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.

"Мета зловмисників – порушити технологічні процеси генеруючих та розподільчих компаній і підірвати енергетичну безпеку України, а також поширити свідомо неправдиву інформацію про роботу компаній та як наслідок – залишити без електропостачання українських споживачів", - сказано в повідомленні.

ДТЕК пояснює хакерську атаку РФ реакцією країни-агресора на проукраїнську позицію компанії та її акціонера.

"Особлива активність ворога щодо атак на об'єкти ДТЕК пояснюється жорсткою та проактивною позицією власника компанії Ріната Ахметова щодо варварської війни Росії проти України, масштабною допомогою українській армії та підтримкою українців", - повідомили у ДТЕК.

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Компанія співпрацює з українськими компетентними службами та з міжнародними партнерами України з питань кібербезпеки.

"ДТЕК докладає максимум зусиль, щоб забезпечити стабільну роботу енергетичної системи України під час війни та гарантувати безперебійне електропостачання українським споживачам", - повідомили у компанії.