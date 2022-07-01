Прем'єр Болгарії Петков відхилив ультиматум Росії щодо дипломатів-шпигунів
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Росія висунула у четвер ультиматум з погрозою закрити російське посольство, якщо Софія не скасує висилку дипломатів до полудня п'ятниці.
Петков заявив у відеозверненні, що поведінка Росії неприйнятна.
"Ми не дозволимо Болгарії звернути зі шляху... Ми не дозволимо іноземним дипломатам ставити ультиматуми болгарській державі", - сказав він.
Як повідомляє Bourgas, Петков також сказав: "Я думаю, що пані Митрофанова має припинити з'являтися у ЗМІ. Жоден дипломат не може ставити термін у 24 години - від сьогодні до завтра для такого ультиматуму, як ультиматум з боку Росії".
За його словами, відносини Болгарії з Росією мають продовжуватися, бо у них є історія, але "цей тон непродуктивний".
Як повідомлялося, Петков у вівторок оголосив про вислання з країни 70 працівників російського посольства через те, що вони займалися шпигунською діяльністю. За інформацією болгарських ЗМІ, у російському посольстві працювали близько 150 осіб.
У відповідь МЗС РФ заявило, що Росія після вислання 70 своїх дипломатів та співробітників посольства залишає право на заходи у відповідь, у тому числі "асиметричні".