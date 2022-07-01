У МОЗ розповіли, як війна впливає на біологічний вік українців, і попередили про "помолодшання" хвороб

Українці старішають на 10-15 років через психоемоційний тиск, викликаний війною, через що значно "молодшають" захворювання. Очільник МОЗ Віктор Ляшко зазначив, що через рік-два збільшиться кількість випадків онкологічних та серцево-судинних захворювань.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив УНІАН з посиланням на слова Ляшка в ефірі інформаційного телемарафону.

За словами міністра охорони здоров'я, зараз в Україні відбувається найбільш інформатизована війна з усіх часів, оскільки люди практично в прямому ефірі бачать жахливі наслідки війни, яка триває.

"За попередніми прорахунками і дослідженнями, такої тривалості вплив на психоемоційний стан людей призводить до того, що вони біологічно старішають на 10-15 років. Тобто нас доганятимуть ті хвороби, які, зазвичай, наприклад, у 40 років, не траплялися, а траплялися в 60 років", - сказав Ляшко.

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Він повідомив, що український МОЗ готується до того, що через рік-два збільшиться кількість випадків онкологічних та серцево-судинних захворювань, тобто інфарктів і інсультів.