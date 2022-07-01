Рятувальники завершили пошукові роботи у багатоповерхівці Миколаєва, куди влучила ворожа ракета, - Сєнкевич
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Рятувальники ДСНС завершили пошукові роботи та розбір конструктивних елементів у п'ятиповерховому житловому будинку, куди 29 червня влучила російська ракета.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, підрозділи оперативно-рятувальної служби загалом деблокували з-під завалів тіла 8 загиблих.
Сєнкевич також додає, що наразі рятувальники допомагають громадянам евакуювати із квартир вціліле майно. Роботи проводяться за допомогою спеціальної та важкої інженерної техніки, а також сходовими клітинами, де це дозволяє безпекова ситуація.