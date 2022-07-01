Європа готова до раптового відключення країн Балтії від російської мережі, - ЗМІ

Європейські мережеві оператори готові негайно реалізувати довгостроковий план щодо включення країн Балтії, які покладаються на російську мережу, до системи ЄС, якщо Москва відключить їх.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на три джерела Reuters, знайомі з цим питанням.

Країни Балтії мають давній план стати до 2025 року частиною європейської децентралізованої мережі електромереж, відомої як ENTSO-E.

Джерела повідомили, що за необхідності його може бути реалізовано негайно відповідно до планів дій у надзвичайних ситуаціях, складених ENTSO-E для таких випадків.

І російська, і континентально-європейська системи працюють на частоті 50 герц, але в той час, як російська система керується з Москви, мережі континентальної Європи децентралізовані, а це означає, що кожен національний мережевий оператор відповідає за підтримку стабільності своєї системи.

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Однак в екстреній ситуації допомогти можуть ті, хто перебуває у європейській системі.

В ідеалі країни Балтії мають відключитися від російської мережі лише у 2025 році після завершення інвестицій, забезпечених 1,6 мільярдами євро із фінансування ЄС для модернізації їхньої інфраструктури.

Джерела кажуть, однак, що країни Балтії вже зможуть впоратися у разі потреби. За словами одного з них, мережі працюватимуть стабільно, але відсутність модернізації інфраструктури може означати вищі ціни на електроенергію.

Як повідомлялося, Україна 30 червня почала експорт електроенергії до Румунії, що є початком комерційного обміну електроенергією між Україною і ЄС.