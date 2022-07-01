Європа готова до раптового відключення країн Балтії від російської мережі, - ЗМІ
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на три джерела Reuters, знайомі з цим питанням.
Країни Балтії мають давній план стати до 2025 року частиною європейської децентралізованої мережі електромереж, відомої як ENTSO-E.
Джерела повідомили, що за необхідності його може бути реалізовано негайно відповідно до планів дій у надзвичайних ситуаціях, складених ENTSO-E для таких випадків.
І російська, і континентально-європейська системи працюють на частоті 50 герц, але в той час, як російська система керується з Москви, мережі континентальної Європи децентралізовані, а це означає, що кожен національний мережевий оператор відповідає за підтримку стабільності своєї системи.
Однак в екстреній ситуації допомогти можуть ті, хто перебуває у європейській системі.
В ідеалі країни Балтії мають відключитися від російської мережі лише у 2025 році після завершення інвестицій, забезпечених 1,6 мільярдами євро із фінансування ЄС для модернізації їхньої інфраструктури.
Джерела кажуть, однак, що країни Балтії вже зможуть впоратися у разі потреби. За словами одного з них, мережі працюватимуть стабільно, але відсутність модернізації інфраструктури може означати вищі ціни на електроенергію.
Як повідомлялося, Україна 30 червня почала експорт електроенергії до Румунії, що є початком комерційного обміну електроенергією між Україною і ЄС.