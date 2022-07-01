Російський літак із ракетою, що вдарила по ТЦ у Кременчуці, летів із аеродрому в Калузькій області, - Монастирський

Українські правоохоронні органи мають дані про те, що літак із ракетою, випущеною по ТЦ "Амстор" у Кременчуці, летів з аеродрому в Калузької області, конкретизується інформація про льотчиків.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Щодо Кременчука. Ми маємо розуміння, звідки злітав літак ТУ-22 зі смертоносною ракетою Х-22 з майже тонною вибухівки, – це аеродром у Калузькій області. Ми розуміємо, хто саме в цю зміну перебував на аеродромі", - сказав міністр.

За словами Монастирського, також конкретизуються дані, хто саме був у цьому літаку.

"Тут ми підключаємо багатьох розслідувачів, працює наша розвідка, допомагає розвідка партнерів, щоб установити персональні дані осіб, які здійснили цей постріл по цивільному об'єкту", - додав глава МВС.

Він зазначив, що в суботу, 2 липня, вже будуть дані про точну кількість жертв ракетного удару по торговельному центру. "Криміналістична лабораторія збирає зразки ДНК і порівнює їх із зразками ДНК родичів, які звертаються", - додав Монастирський.

Керівник відомства наголосив також, що матеріали розслідування буде передано до міжнародних інстанцій.

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Крім того, міністр звернув увагу, що встановлюються дані про те, звідки і хто здійснив запуск ракети по Одеській області 1 липня.

"Ці люди однозначно будуть встановлені. Збиратимуться докази", - підсумував глава МВС України.