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Російський літак із ракетою, що вдарила по ТЦ у Кременчуці, летів із аеродрому в Калузькій області, - Монастирський

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Російський літак із ракетою, що вдарила по ТЦ у Кременчуці, летів із аеродрому в Калузькій області, - Монастирський
Українські правоохоронні органи мають дані про те, що літак із ракетою, випущеною по ТЦ "Амстор" у Кременчуці, летів з аеродрому в Калузької області, конкретизується інформація про льотчиків.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Щодо Кременчука. Ми маємо розуміння, звідки злітав літак ТУ-22 зі смертоносною ракетою Х-22 з майже тонною вибухівки, – це аеродром у Калузькій області. Ми розуміємо, хто саме в цю зміну перебував на аеродромі", - сказав міністр.

За словами Монастирського, також конкретизуються дані, хто саме був у цьому літаку.

"Тут ми підключаємо багатьох розслідувачів, працює наша розвідка, допомагає розвідка партнерів, щоб установити персональні дані осіб, які здійснили цей постріл по цивільному об'єкту", - додав глава МВС.

Він зазначив, що в суботу, 2 липня, вже будуть дані про точну кількість жертв ракетного удару по торговельному центру. "Криміналістична лабораторія збирає зразки ДНК і порівнює їх із зразками ДНК родичів, які звертаються", - додав Монастирський.

Керівник відомства наголосив також, що матеріали розслідування буде передано до міжнародних інстанцій.

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Крім того, міністр звернув увагу, що встановлюються дані про те, звідки і хто здійснив запуск ракети по Одеській області 1 липня.

"Ці люди однозначно будуть встановлені. Збиратимуться докази", - підсумував глава МВС України.

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Топ коментарі

  • Харьков Сумской
    Тому що орки мають зрозуміти, що покарання їх знайде, де б вони не ховалися. Одна справа - це піхота, яка проти піхоти воює, та буде відмазуватись: ми на учєніях. Інша справа: покидьок-пілот, який випустив ракету по скупченню людей.
  • Frol Fedoroff
    Да хоть с Биробиджана? Что это меняет?
  • Валентина Саюн c856325a
    Мене цікавить, що напередодні писали про атаку на завод там же і його на наступний день атакували. Рівно,як і Черкаси знали,що будуть бомбить. Що до біса робиться. Знаємо і даємо вбивати. Навіть Київ з їх інтелектуальним ППО
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