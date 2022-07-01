Військові навчання у Білорусі продовжили щонайменше до 9 липня
Про це повідомляє сайт "Беларускі Гаюн", який стежить за діями та пересуваннями ЗС РФ та ЗС РБ територією Білорусі, з посиланням на графік проведення навчань, інформує Цензор.НЕТ.
Повідомляється, що 3 липня (День незалежності Білорусі. - Ред.) стане вихідним днем для всіх полігонів, а для деяких вихідним також стане 2 липня.
Загалом, навчання на білоруських полігонах продовжили так:
- Борисівський (227-й) до 09.07;
- Стрільбище №1 під Мінськом (Уруччя) до 09.07;
- Гозький (під Гродно) до 08.07;
- Брестський до 09.07;
- Ріпище (Осиповичі) до 08.07;
- Мар'їна Гірка до 09.07;
- Лосвідо (під Вітебськом) до 09.07;
- Неман (під Березівкою) до 08.07;
- Обуз-Лісовий (під Барановичами) 08.07;
- Чепелево (під Слонімом) до 08.07;
- Доманово (під Івацевичами) до 08.07;
- Стрільбище під Старими Дорогами до 08.07;
- Заслонове (під Лепелем) до 09.07.
Видання зазначає, що незважаючи на збільшення тривалості навчань на полігонах, білоруська армія "як і раніше, не готова до наступальних операцій". А єдине, на чому така підготовка позитивно позначилася - то це на можливості оборонятися. Також відзначають прогрес військових у навичках пілотування.
Повідомляється, що моніторингова група "Беларускі Гаюн" продовжує стежити за діями та пересуваннями ЗС РФ та ЗС РБ територією Білорусі.