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Військові навчання у Білорусі продовжили щонайменше до 9 липня

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Військові навчання у Білорусі продовжили щонайменше до 9 липня
Навчання Збройних сил Білорусі на полігонах країни продовжили щонайменше до 9 липня.

Про це повідомляє сайт "Беларускі Гаюн", який стежить за діями та пересуваннями ЗС РФ та ЗС РБ територією Білорусі, з посиланням на графік проведення навчань, інформує Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що 3 липня (День незалежності Білорусі. - Ред.) стане вихідним днем ​​для всіх полігонів, а для деяких вихідним також стане 2 липня.

Загалом, навчання на білоруських полігонах продовжили так:

  • Борисівський (227-й) до 09.07;
  • Стрільбище №1 під Мінськом (Уруччя) до 09.07;
  • Гозький (під Гродно) до 08.07;
  • Брестський до 09.07;
  • Ріпище (Осиповичі) до 08.07;
  • Мар'їна Гірка до 09.07;
  • Лосвідо (під Вітебськом) до 09.07;
  • Неман (під Березівкою) до 08.07;
  • Обуз-Лісовий (під Барановичами) 08.07;
  • Чепелево (під Слонімом) до 08.07;
  • Доманово (під Івацевичами) до 08.07;
  • Стрільбище під Старими Дорогами до 08.07;
  • Заслонове (під Лепелем) до 09.07.

Видання зазначає, що незважаючи на збільшення тривалості навчань на полігонах, білоруська армія "як і раніше, не готова до наступальних операцій". А єдине, на чому така підготовка позитивно позначилася - то це на можливості оборонятися. Також відзначають прогрес військових у навичках пілотування.

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Повідомляється, що моніторингова група "Беларускі Гаюн" продовжує стежити за діями та пересуваннями ЗС РФ та ЗС РБ територією Білорусі.

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