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Розмова рашиста з матір'ю: "Народ уже все - бунтует, отказывается выполнять приказы", - перехоплення ГУР. АУДIО

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У черговому перехопленні ГУР рашист розповідає матері, що в його підрозділі багато військових хочуть звільнитися з армії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Окупант розповідає матері про те що нещодавно написав рапорт на звільнення з армії. Також рапорти написали інші військовослужбовці його підрозділу та віддали старшому офіцеру: "Там одному полкану (полковнику). Стопка у нього здорова набралась. Тільки можу сказати – це точно. Всі практично написали відмову. Вчора сказали, що в штаб армії віддадуть, а там видно буде".

Мати розповідає про новини, які прочитала в одному з телеграм-каналів: "800 військових росії відмовились брати участь в бойових діях у зв’язку з низькою морально-психологічною…". Також мати розповідає, що залишала звернення на сайті міністерства оборони РФ. Втім, якщо не прийде відповідь, звернеться у військову прокуратуру. Каже, що збирається шукати юриста.

Рашист заперечує: "Не треба наймати. Зараз все вирішимо. Народ вже все – бунтує. Відмовляється виконувати накази".

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Топ коментарі

  • Saskia Jansen
    Taras Chornovil

    22 hrs ·Друзі під петицією за припинення незаконних перешкод трьом патріотичним каналам бракує на цю мить 1122 підписи. Залишилося 17 днів:

    https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4163...

    Ми ж це зробимо? Багато хто пише, що є проблеми з підписанням. Насправді, це малоймовірно. Допомагав проголосувати знайомому вчора, а раніше й сам підписав. Там кабмінівський сайт трошки буксує на кожному пункті від кількох до кільканадцяти секунд. Просто треба почекати, доки воно крутить кілечком. Реєстрація - 5-10 хвилин, саме підписання хвилину-півтори.

    Треба це зробити, бо інакше, як ми можемо щось вимагати від цієї укрсучвлади, якщо не можемо яких 25 000 підписів зібрати за свободу слова. А вони ж нам потім будуть цим витикати. Чи буде швидкий результат від петиції? Я не дуже оптимістичний, але відновленню каналів це посприяє. А в майбутньому добавить нам механізмів для покарання винних. Без нашої участі ці зелені путіноїди навіть після завершення воєнного стану можуть канали не відновити.

  • Urs
    те, кто еще не бунтует, кто еще не увидел оторванные ноги своего дружбана, ну, или несколько раз не попадал под плотный артобстрел.
    Заходите на канал к Золкину, там про это узнаете всё, что бы не задавать на форуме таких простых вопросов.
  • Валерия Ларченко b661826f
    Я больше верю полковнику Чернобаеву...мясо бунтовать не может априори....
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