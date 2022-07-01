У Держдепі США засудили визнання Сирією "незалежності" "Л/ДНР": "Ізоляція Асада і Путіна"

Офіційний Вашингтон заявив, що визнання режимом у Сирії "незалежності" так званих "Л/ДНР" є лише підтвердженням того, що режими Асада і Путіна є ізольованими та не належать до широкого міжнародного співтовариства.

На цьому наголосив речник Державного департаменту США Нед Прайс, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Визнання режимом Асада так званих Луганської та Донецької "народних республік" свідчить про спільну ізоляцію режиму (Асада. – Ред.) та президента Путіна. Широке міжнародне співтовариство не підтримує жодних спроб поділу суверенної території України", - наголосив офіційний представник Держдепу.

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Заява зовнішньополітичного відомства США пролунала після того, як 29 червня Сирійська Арабська Республіка офіційно визнала "незалежність та суверенітет" так званих "Л/ДНР", створених Росією на окупованих територіях Донеччини й Луганщини. Офіційний Київ у відповідь заявив, що розриває дипломатичні відносини із Сирією та розпочинає запровадження проти неї торговельного ембарго. У вітчизняному МЗС зауважили, що розглядають це як недружній акт щодо України, посягання на її суверенітет та територіальну цілісність, грубе порушення українського законодавства, Статуту ООН та основоположних норм і принципів міжнародного права.