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У війні Росії проти України поранення дістали понад 90 тис. окупантів, - Резніков

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У війні Росії проти України поранення дістали понад 90 тис. окупантів, - Резніков
Росія на війні проти України вже втратила понад 30 тисяч своїх військових.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков під час зустрічі з групою німецьких депутатів від фракції ХДС/ХСС на чолі з виконуючим обов’язки керівника комітету Бундестагу у закордонних справах паном Томасом Ерндлем, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог втратив понад 30 000 своїх солдат в Україні. Понад 90 000 росіян – поранені. Дуже багато зниклих безвісти. російське керівництво багатьох окупантів видає як "загублених", щоб не виплачувати грошові компенсації родинам. Агресор прагне вийти на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей. Також ставить завдання щодо утримання та забезпечення сухопутного коридору з окупованим Кримом, блокування морських комунікацій України у Чорному морі. У свою чергу, територію білорусі використовує для нанесення ракетних ударів по Україні. Ми робимо все, щоб обороняти усі потенційно загрозливі напрямки", - наголосив очільник Міноборони.

За словами Резнікова, "зберігати обличчя" Путіну, на що досі натякають окремі партнери, вже пізно.

"Після звірств та злочинів в Бучі, Бородянці, Ірпені, Маріуполі... Ми захищаємо свої землі, боремося за свободу, захищаємо весь європейський континент. Давайте просто разом переможемо ворога", - закликав міністр.

Також Резніков подякував німецьким парламентарям за підтримку Українського народу та надання допомоги Україні.

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Топ коментарі

  • Шимус
  • Михаил Сомов e93c7ea8
    Там внутри еще коробок спичечный, на котором три фамилии - экипаж машины боевой)
  • oleg1966
    "Смысл какой был штурмовать Северодонецк? Его вымучили, и что? Никто не полез на другую сторону - там в Лисичанске возвышенности укрепленные. Начали наступать на Лисичанск с юга, прорываться с другой стороны. А зачем тогда штурмовали Северодонецк? Надо было сразу с юга идти… А когда бы окружили два города (до сих пор ничего не окружили!) Северодонецк пал бы без всяких боев… Российская армия была втянута в тяжелейшие бои в Северодонецк в городскую агломерацию, в условия города, где теряется преимущество в бронетехнике: "Джевелины" рулят из любого подвала, прошибая любой танк. Где не работает авиация - она не может эффективно действовать в городских условиях… И где артиллерия способна только сносить эти города, в щебень их превращать. Но даже в щебень превращенные города - прекрасный рубеж для обороны. Зачем российская армия туда влезла?"

    "Они втянули российские войска в бой на самых выгодных для себя условиях… Успешная тактика украинских войск. Они столько дней держали все это дело в напряжении, потом ушли. Город, конечно, сдан. Ну и Бог с ним. Ничего такого! (...) Это не решает судьбу войны. Даже взятие Лисичанска не решит судьбу войны! (...) Они навязывают российским генералам свою войну. А это успех. За счет этого мы видим, что наступление идет черепашьими методами. Надо выиграть не бой за Северодонецк, а войну. А войну таким путем не выиграешь"
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