Від російського ракетного удару по Одещині постраждав дитячий реабілітаційний центр Молдови

Унаслідок ракетного обстрілу смт Сергіївка Одеської області в ніч проти п’ятниці було пошкоджено дитячий реабілітаційний центр, що належить Молдові, один із його співробітників загинув.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда", з посиланням на міністерку охорони здоров’я Молдови Аллу Немеренко.

Міністерка зазначила, що центр призначався для дітей із Молдови з проблемами зі здоров'ям, які могли відпочити та отримати кваліфіковану допомогу на березі Чорного моря.

У будівлі через ракетні удари вибило шибки. Також постраждали співробітники центру, які жили в будинку, куди потрапила одна з ракет: п'ятеро людей поранено, один загинув.

Міністерка зазначила, що від початку пандемії коронавірусу центр не працював і в ньому було мало людей.

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"Це був відремонтований центр, із добрими умовами. Ми готувалися відкрити його після пандемії, але настала війна. А ці мирні люди, вони робили відпочинок дітей кращим, самовіддано і з любов'ю займалися їхньою реабілітацією. Ми бажаємо їм усім якнайшвидшого одужання та співчуваємо родині загиблого. Немає нічого гіршого за війну", – зазначила глава молдовського МОЗ.

Нагадаємо, 1 липня близько 01:00 у смт у Білгород-Дністровському районі внаслідок ракетного удару сталося часткове руйнування дев’ятиповерхового житлового будинку, 19 осіб загинуло, 38 травмовано. Також внаслідок ракетного удару сталося часткове руйнування триповерхової та чотирьохповерхової будівлі бази відпочинку, внаслідок чого загинуло 3 особи (з них 1 дитина) та постраждала 1 особа.