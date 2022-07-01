У Київстарі розказали, як підтримують Україну під час війни: 4,2 млрд грн. податків, 33 млн грн. на гуманітарні проєкти (реклама)

Від початку масштабного вторгнення росії до України національний телеком-оператор Київстар спрямував до держбюджету 4,246 млрд грн. податків і зборів, а також перерахував до благодійних фондів 33 млн грн. Обсяг безоплатних послуг на підтримку абонентів під час війни перевищив 420 млн грн.

"Провідний український оператор телекомунікацій Київстар залишається надійним партнером держави та допомагає суспільству здолати складнощі воєнного часу", – прокоментували в компанії підтримку для України, її населення, військовиків і біженців.

Із 4,246 млрд грн. податків і зборів 1,682 млрд грн. Київстар сплатив до державного бюджету достроково, аби підтримати економіку держави задля протидії агресору.

Безпека для українців і надання їм надійного зв’язку за будь-яких обставин – серед пріоритетів оператора. Понад 1200 бомбосховищ у різних містах України мають безоплатний дротовийінтернет від Київстару. А через мобільну мережу оператора Держслужба з надзвичайних ситуацій передає українцям життєво важливі повідомлення, кількість яких вже перевищила 300 млн.

Також Київстар реалізовує широкий пакет гуманітарних проєктів на підтримку українських військових, лікарень, літніх осіб і постраждалих від війни – на такі цілі спрямовано понад 33 млн гривень. До збирання коштів долучились і абоненти компанії: Київстар виділив короткі номери, які дозволили людям робити прості перекази на гуманітарні цілі у перевірені фонди із бездоганною репутацією – таким чином компанія передала понад 3,2 млн грн. тим, хто потребує підтримки та допомоги.

"Своїм головним завданням Київстар вважає забезпечення в країні стабільного, безперервного зв’язку,– зазначили в компанії та повідомили. – Понад 90% мережі оператора стабільно функціонує і забезпечує абонентів послугами зв’язку та швидкісного інтернету. Для цього у першому кварталі 2022 року оператор інвестував у розвиток зв’язку 659 млн грн. За час воєнних дій компанія збудувала 110 нових об’єктів мобільного зв’язку і покращила зв’язок 4G у 3,5 тисячах населених пунктів".

Київстар піклується, щоб абоненти могли спілкуватися з рідними і близькими, де б вони не знаходились. За час війни компанія надала абонентам безоплатних послуг на суму еквівалентну 429 млн грн. У 30 країнах світу, куди вимушено виїхали мільйони українських жінок і дітей, абоненти отримують послуги зв’язку за тими ж тарифами, що й в Україні.

Крім того, Київстар забезпечує безоплатним мобільним зв’язком медиків, які працюють у зонах ризику.