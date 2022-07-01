У Київстарі розказали, як підтримують Україну під час війни: 4,2 млрд грн. податків, 33 млн грн. на гуманітарні проєкти (реклама)
"Провідний український оператор телекомунікацій Київстар залишається надійним партнером держави та допомагає суспільству здолати складнощі воєнного часу", – прокоментували в компанії підтримку для України, її населення, військовиків і біженців.
Із 4,246 млрд грн. податків і зборів 1,682 млрд грн. Київстар сплатив до державного бюджету достроково, аби підтримати економіку держави задля протидії агресору.
Безпека для українців і надання їм надійного зв’язку за будь-яких обставин – серед пріоритетів оператора. Понад 1200 бомбосховищ у різних містах України мають безоплатний дротовийінтернет від Київстару. А через мобільну мережу оператора Держслужба з надзвичайних ситуацій передає українцям життєво важливі повідомлення, кількість яких вже перевищила 300 млн.
Також Київстар реалізовує широкий пакет гуманітарних проєктів на підтримку українських військових, лікарень, літніх осіб і постраждалих від війни – на такі цілі спрямовано понад 33 млн гривень. До збирання коштів долучились і абоненти компанії: Київстар виділив короткі номери, які дозволили людям робити прості перекази на гуманітарні цілі у перевірені фонди із бездоганною репутацією – таким чином компанія передала понад 3,2 млн грн. тим, хто потребує підтримки та допомоги.
"Своїм головним завданням Київстар вважає забезпечення в країні стабільного, безперервного зв’язку,– зазначили в компанії та повідомили. – Понад 90% мережі оператора стабільно функціонує і забезпечує абонентів послугами зв’язку та швидкісного інтернету. Для цього у першому кварталі 2022 року оператор інвестував у розвиток зв’язку 659 млн грн. За час воєнних дій компанія збудувала 110 нових об’єктів мобільного зв’язку і покращила зв’язок 4G у 3,5 тисячах населених пунктів".
Київстар піклується, щоб абоненти могли спілкуватися з рідними і близькими, де б вони не знаходились. За час війни компанія надала абонентам безоплатних послуг на суму еквівалентну 429 млн грн. У 30 країнах світу, куди вимушено виїхали мільйони українських жінок і дітей, абоненти отримують послуги зв’язку за тими ж тарифами, що й в Україні.
Крім того, Київстар забезпечує безоплатним мобільним зв’язком медиків, які працюють у зонах ризику.