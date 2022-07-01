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Україна звернулася до Міжнародного суду ООН із доказами про порушення РФ Конвенції про геноцид, - Кулеба

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Україна звернулася до Міжнародного суду ООН із доказами про порушення РФ Конвенції про геноцид, - Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про подання до Міжнародного суду ООН меморандуму про безпідставні звинувачення України у "геноциді" з боку РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

Кулеба зазначив: "Україна подала меморандум до Міжнародного суду ООН. Ми доводимо, що РФ порушила Конвенцію про геноцид, виправдовуючи свою військову агресію безпідставними звинуваченнями України в "геноциді". Це важливий крок для притягнення РФ до відповідальності та відшкодування завданої шкоди".

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