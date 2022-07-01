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Кулеба закликав партнерів забезпечити Україну сучасними системами ПРО

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Кулеба закликав партнерів забезпечити Україну сучасними системами ПРО
Після обстрілу Росією Одеської області міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав партнерів забезпечити Україну сучасними системами протиракетної оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кулеба написав у твіттері.

"Терористична держава Росія продовжує війну проти мирного населення, завдавши нічних ракетних ударів по Одеській області, внаслідок чого загинули десятки людей, зокрема діти. Закликаю партнерів якнайшвидше забезпечити Україну сучасними системами ПРО. Допоможіть нам врятувати життя і покласти край цій війні", - зазначив він. 

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Топ коментарі

  • Топ Ган
  • Olena Lynch
    Осталось только выпрашивать у партнёром помощи везде где только можно , ведь про свою ПРО никто не думал 3 года.
  • 5 копійок
    Зато паржалі папріколу.
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