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Корабель під прапором РФ із зерном з окупованого Бердянська прибув до Туреччини, посол України вимагає вжити заходів

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Корабель під прапором РФ із зерном з окупованого Бердянська прибув до Туреччини, посол України вимагає вжити заходів
Посол України Василь Боднар звернувся до турецьких органів влади із проханням вжити заходів щодо судна під прапором РФ, яке прибуло з вантажем з окупованого Бердянська.

Про це посол написав на своїй сторінці у Facebook, пише "Європейська правда".

"У порт Карасу зайшов корабель Zhibek Zholy з окупованого Бердянська. На підставі листа Офісу Генпрокурора звернулися до турецької сторони вжити невідкладних заходів. Маємо добру комунікацію і тісну співпрацю з органами влади ТР. Переконаний, що прийняті рішення упередять спроби порушення суверенітету України!", - написав Боднар.

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Раніше призначений окупантами глава так званої "тимчасової адміністрації Запорізької області" Євген Балицький повідомив, що корабель вивіз з Бердянська 7 тисяч тонн українського зерна, викраденого росіянами. Суховантаж "Zhibek Zholy" був побудований в Росії на замовлення казахстанської компанії KTZ Express Shipping, але ходить він ходить під прапором РФ.

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Топ коментарі

  • Olena Lynch
    Так мы и так знаем что Турция скупает ворованное украинское зерно у раши. Там рука руку моет уже давно.
  • три - пятнадцать
    кацапський корабель? з награбованим зерном? до Турції?
    так оно де "...на зуй" знаходиться...
  • Denis Antivatnikov c2fab17f
    турки хитродупые смесь лукашески и ортодоксальной шльондры- и вашим и нащим и рыбку сьесть и на шарму сесть
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