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Головне стратегічне завдання - звільнення українських земель у межах міжнародно визнаних кордонів, - Залужний

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Головне стратегічне завдання - звільнення українських земель у межах міжнародно визнаних кордонів, - Залужний
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний під час телефонної розмови з головою об'єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі обговорив питання реалізації стратегії звільнення України від окупантів, а також матеріально-технічного забезпечення ЗСУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Головкома ЗСУ.

"Ми торкнулися питання реалізації стратегічних завдань Сил оборони України, головним з яких є звільнення українських земель у межах міжнародно визнаних кордонів. Важливою умовою успіху наших оборонних та контрнаступальних дій є забезпечення відповідним матеріально-технічним ресурсом. Ми вдячні за надану та дуже розраховуємо на подальшу допомогу від партнерів", - написав Залужний.

За його словами, Міллі передав запевнення президента США Джозефа Байдена і міністра оборони США Ллойда Остіна, що США підтримуватимуть Україну стільки, скільки потрібно. "Мій колега також зазначив, що пишається Збройними силами України та Українським народом, які викликають захоплення всіх людей світу, яким дорога свобода", - додав Залужний.

Читайте також: Для стабілізації ситуації на Луганському напрямку необхідно встановлення вогневого паритету, - Залужний у розмові з Міллі

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Топ коментарі

  • Olena Lynch
    Армия у нас самая лучшая , вооружение только давайте побольше и поскорее. Ну и за то что не бросили Украину один на один с полоумной ордой тоже громадное спасибо.
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Саме так,в межах загально втзнаних кордонах 1991 р.!!! І вселяка хрєнь про межі 26.02.22 ,це зрада світлої пам'яті геройськи загинувших воїнів ЗСУ та загинувших мирних українців!!!)))
  • Alex Gnatiuk
    Залужний- велика надія Української держави і народу України!!!
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