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Дії Росії у війні проти України є "аморальними, тактично некомпетентними, оперативно дурними та стратегічно тупими", - екскерівник Пентагону Меттіс

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Дії Росії у війні проти України є "аморальними, тактично некомпетентними, оперативно дурними та стратегічно тупими", - екскерівник Пентагону Меттіс
Росія "некомпетентно" веде повномасштабну війну проти України та, ізолювавши себе своїми діями від решти світу, "в'яне".

Таку думку на Сеульському форумі висловив міністр оборони США у 2017-2019 роках Джеймс Меттіс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Він назвав військові дії Росії "жалюгідними", а її зусилля у війні "аморальними, тактично некомпетентними, оперативно дурними та стратегічно тупими".

Генерал Корпусу морської піхоти США, відповідаючи на відповідне питання, сказав, що один з уроків цієї війни – "не мати некомпетентних генералів, які відповідають за ваші операції".

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Топ коментарі

  • olele
    Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

    А тепер розкажу вам, панство, одну Дуже Страшну Історію, яка в січні, за місяць перед повномасштабним вторгненням, обійшла була всю світову пресу, а потім, зрозуміло, забулася, бо фабрику страшних історій для світової преси Росія відкрила у нас. Але та історія все одно в певному сенсі лишається ексклюзивом, - і тепер, побачивши фото тої бригади чекістанських льотчиків, що розбомбила ТРЦ в Кременчуці, я вирішила, що пора її розказати.

    Отож у січні в Забайкаллі, в посьолку під Читою, де дислоковано авіаполк, зграя бездомних собак серед білого дня загризла на вулиці 7-літню дівчинку, що верталась додому з музики. Звісно, те, що в Росії вулицями нас. пунктів бігають зграї голодних псів, які можуть загризти насмерть самотнього перехожого, - це само по собі мальовничо й багато додає до портрету країни, яка прийшла нас "визволяти". Але найцікавіші тут не собаки, і не дівчинка - а її тато, майор Антон Канорський, про якого ЗМІ розкопали, що 6 років тому він одержав з рук Путіна орден за Алеппо (!). Був у Кремлі, вдостоївся поруч із Самим особистого фото, на якому, за неписаним статутом російської армії, має "вид лихой и придурковатьій". (Зрештою, який іще вид може мати льотчик, який "отработал по Сирии" і якому взагалі краще б вмерти, а ще краще було б - не народжуватися на світ?..)

    Преса смакувала жахливі подробиці: відгризеної собаками дівчинчиної ноги так і не знайшли, ховали в закритій труні, бо личко теж було погризене, мама на звістку про трагедію потрапила до лікарні... І тільки в кримських пабліках промайнула новина, од якої мені справді пішов мороз поза шкірою: виявляється, 2014 рік Антон Канорський ще зустрів українцем - у складі військової частини, розташованої в Криму (в Феодосії, коли не помиляюсь).

    Була колись така страшна українська лайка - "а щоб тебе собаки з'їли!" Виявилося, може бути ще страшніше - зраджуєш Україну, стаєш росіянином, і зразу ж, одним пакетом - убивцею сирійських дітей, після чого собаки з'їдають уже не тебе, а твою дитину.

    Ось така кар'єра майора Канорського. Прекрасна, як на мене, - хоч під скло став.

    Ні, не хочу я їх бачити в Гаазі. Я знаю від Славенки Дракуліч (почитайте її «Вони б і мухи не скривдили»), як там убивці Сребреніци грають у футбол і користуються бібліотекою. Нафіґ. Я бажаю їм не нашої людської справделивости, кривої й кострубатої, - а Божої. Такої, як отримав Антон Канорський.

    І я знаю, що так воно й буде.
  • Светлана Круп
    Никто еще так элегантно не называл кацапов ***нутыми тупорылыми дегенератами.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    повністю підтримую знесеня пам'ятника тій кацапській мерзенній шльондрі...
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