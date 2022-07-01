Родині загиблого капітана ЗСУ Шаманова потрібна допомога

У бою проти російських окупантів загинув капітан ЗСУ Ярослав Шаманов (Шерман). Його родині потрібна допомога.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав користувач фейсбуку Олекса Косенко.

Він зазначив: "Капітан Шерман.... Не шкодуючи себе рятував своїх солдат під шквальним вогнем САУ152, АСГ, СПГ, мінометів танків та під атаками двох КА-52.

В нього лишилася родина дружина з двома діточками хто може підтримати матеріально ось карта моно:

5375414133778760 Кирило М. Призначення "на Шермана"