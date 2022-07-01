Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Родині загиблого капітана ЗСУ Шаманова потрібна допомога

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У бою проти російських окупантів загинув капітан ЗСУ Ярослав Шаманов (Шерман). Його родині потрібна допомога.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав користувач фейсбуку Олекса Косенко. 

Він зазначив: "Капітан Шерман.... Не шкодуючи себе рятував своїх солдат під шквальним вогнем САУ152, АСГ, СПГ, мінометів танків та під атаками двох КА-52.

В нього лишилася родина дружина з двома діточками хто може підтримати матеріально ось карта моно:

5375414133778760 Кирило М. Призначення "на Шермана"

Родині загиблого капітана ЗСУ Шаманова потрібна допомога 01

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Топ коментарі

  • Виталий Поляков 7f0d9354
    Разве семье погибшего не положена выплата от государства? Заявляли о 15 млн.грн.. Редакция Цензора могла бы заняться этим вопросом, сколько реально получает ранненый, выплаты за убитого, какие есть проблемы.
  • V Vv 00263b4f
    -. Не вірю. Публікуйте заклик на сторінці бригади. У мене є троє з таким виголосом і усі живі.
  • Психиатрическая больница No1
    Тут какая то муть.. Деньги просит кум Косенко, а не жена, на карту какого-то Кирило М, со счётом в банке корешей рыгов.. Есть подозрение, что работают одаренные менеджеры..
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