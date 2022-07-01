Пропонується створити офіси відновлення у країнах-партнерах із головним офісом у Києві, - Шмигаль

Україна хоче не просто відновити будівлі й споруди, а створити кращу інфраструктуру, кращі умови для проживання та бізнесу, збудувати країну за правилами цивілізованого світу.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час відеоконференції з послами країн Великої Сімки, Швейцарії та головами міжнародних організацій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу уряду.

Шмигаль повідомив, що вже наступного тижня в м. Лугано відбудеться Конференція з питань відновлення України, де буде презентовано проєкт відповідного плану.

"Ключовий принцип, який запропонував президент України при розгляді майбутнього плану відновлення - це принцип регіональної відповідальності наших партнерів за області, міста, містечка в Україні. Є вже частина країн, які обрали для себе пріоритети у відновленні. Закликаємо інших також долучатися до процесу", - зазначив прем’єр-міністр.

За словами глави уряду, Україна має бути відновлена за принципом "build back better", а майбутня інфраструктура має відповідати європейським стандартам. Серед іншого, ключовими принципами плану відновлення повинні стати принцип безпеки, верховенство права, прозорість, справедлива трансформація, "зелене" відновлення, діджиталізація, інклюзивність, безбар’єрність, сприятливий інвестиційний клімат, розвиток бізнесу в Україні.

Читайте також: Молдова готова допомогти Україні у розмінуванні та відбудові, - Санду

"Відновлення України — процес, який потребуватиме багатьох зусиль. Не лише фінансових, а й зусиль багатьох компаній. Тому ми очікуємо великих проєктів у сфері державно-приватного партнерства. Розраховуємо, що іноземні компанії приходитимуть в Україну, створюватимуть тут робочі місця і сплачуватимуть податки. Будемо пропонувати найкращі умови, аби компанії залишалися й продовжували свою роботу в Україні й після відновлення", - підкреслив Шмигаль.

Як зазначив прем’єр-міністр, ключовим джерелом відновлення України мають бути конфісковані активи Росії та російських олігархів. На додачу це можуть бути пільгові кредити від партнерів, міжнародних фінансових організацій, банків. Ще одним джерелом, за його словами, можуть стати грантова підтримка й індивідуальні внески. Для цього була створена платформа United24.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Активи причетних до агресії РФ мають компенсувати втрати України. Підтверджена наявність у фігурантів 16 об‘єктів нерухомості, а також рахунків і ділянок за кордоном, - Венедіктова

Очільник уряду також розповів про організацію роботи цієї платформи. Вона складатиметься з декількох рівнів: лідерів держав, урядовців та офіційних осіб, груп із реконструкції за напрямками.

Крім того, Україна пропонує створити офіси відновлення в країнах-партнерах. При цьому, як зауважив Шмигаль, головний офіс має розташовуватися в Києві.