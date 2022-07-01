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Норвегія виділить Україні €1 млрд допомоги, - прем'єр Стере

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Норвегія виділить Україні €1 млрд допомоги, - прем'єр Стере
Норвегія пообіцяла виділити один мільярд євро на підтримку України.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Ліга.нет про заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере на спільному із президентом Володимиром Зеленським брифінгу

"Я приїхав до Києва, щоб заявити про підтримку України та її населення. Ми обіцяємо надати підтримку розміром один мільярд євро на період до кінця цього року та на 2023 рік для допомоги людям, які цього потребують, для підтримки відновлення України та підтримки, власне, України", – сказав прем'єр.

Він наголосив, що війна Росії проти України є порушенням міжнародного права.

"Ви маєте абсолютне право захищати себе, а ми маємо право допомагати вам захищати себе, і ми цим правом скористаємося", – сказав Стере.

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Топ коментарі

  • Дмитрий Иванов 933bda32
    Только расходование под своим жёстким контролем. А то ни денег, ни дела, ни клиентов, которые деньги взяли и "освоили"
  • VV SH e45b0889
    Норвежці, дякуємо. Але ви маєте контролювати кожен євро. На наших сподівань мало.
  • Александр Иванов 29ff5b68
    Спасибо всему цивилизованному Миру за поддержку Украины!
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