Перший варіант безпекових гарантій буде готовий до кінця липня, - Єрмак

Перша редакція рекомендацій до міжнародної угоди про гарантії безпеки для Україну має бути напрацьована впродовж цього місяця.

Про це зазначив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак на спільному з ексгенсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми плануємо вийти на перший документ у першій редакції щодо рекомендацій на протязі цього місяця. Тому працюватимемо дуже швидко", - заявив він.

Єрмак поінформував, що у п’ятницю відбулося перше засідання групи з напрацювання таких рекомендацій, до якого долучилися близько 10 експертів з різних країн – США, Польща, Швеція та інших держав.

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За його словами, кількість експертів збільшуватиметься.

Також він зауважив, що нині планується конструкція, що буде велика угода для великої кількості країн, які захочуть бути гарантами безпеки України. Водночас керівник ОП підкреслив, що це не виключає існування двосторонніх договорів між країни, які "захочуть ще додати до цих гарантій ще гарантії", які стосуватимуться двосторонніх відносин.

"Поки ми не є членами ніякого військового альянсу, але ми не змінюємо наш шлях туди, але нам гарантії потрібні сьогодні", - пояснив очільник ОП і додав, що стратегічний шлях України до НАТО прописаний у Конституції.